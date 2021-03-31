Пересмотреть закупочные цены квазигоссектора на продукцию машиностроения призывает фракция «Ак жол»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Скорректировать ценовую политику Фонда «Самрук-Казына» и других квазигоспредприятий просят депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Важнейшей задачей индустриального развития является опережающее развитие обрабатывающей промышленности, производство готовой продукции и усложение структуры экономики. В свою очередь, эта задача находится в прямой зависимости от обеспечения производителей сырьём и материалами по доступным ценам и наличия рынка сбыта, покрывающего себестоимость продукции. Между тем, ряд отраслей экономики – прежде всего, машиностроение и металлообработка, а также строительство – столкнулись с ситуацией, подрывающей эти основы», - отметил мажилисмен Азат Перуашев, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Романа Скляра.

По словам депутата, в конце 2020 года произошел резкий и значительный скачок цен на металл, сортовой прокат и заготовки. Причём, скачок цен наблюдается как на рынке ЕАЭС, так и в мировом масштабе. К примеру, согласно данным Лондонской биржи металлов, рост цен на сталь с октября 2020 года по март текущего года составил 56%.

«К депутатам демпартии «Ак жол» обращаются предприятия из Союза машиностроителей, Ассоциации строительных компаний, Ассоциации оборонных предприятий и других секторов производства, где цены металлопроката составляют значительную долю себестоимости продукции. Рост цен на металлопрокат на 50% вызвал рост себестоимости в этих отраслях на 20-25% и более. При этом, машиностроение и металлобработка Казахстана в основном сконцентрированы на поставках продукции на внутренний корпоративный рынок и квазигосзакупки. Однако на рынке квазигосзакупок отсутствуют механизмы обязательной корректировки цен ранее заключенных контрактов при колебаниях конъюктуры. Поэтому обращения предприятий о пересмотре закупочных цен на продукцию отечественного машиностроения дочерними и зависимыми организациями Фонда «Самрук-Казына» с января месяца не находят понимания», - сообщил Азат Перуашев.

Между тем, как отметил народный избранник, отмеченные колебания в 50-56% перекрывают все возможные предпринимательские риски и запас прочности предприятий, и в случае отсутствия поддержки со стороны государства и потребителей машиностроительной продукции, последствия для отраслей могут быть крайне негативными, вплоть до остановки производств.

«Машиностроение является важнейшей отраслью обрабатывающей промышленности, аккумулирующей и в решающей степени определяющей техническое и технологическое развитие производственной экономики, уровень квалификации кадров и развитие смежных производств. Учитывая всю серьезность положения, фракция «Ак жол» просит Правительство изыскать необходимые шаги по выходу из создавшейся ситуации, в том числе через корректировку ценовой политики Фонда «Самрук-Казына» и других квазигоспредприятий, а также иные прямые и косвенные меры поддержки отечественного бизнеса. Поскольку если сегодня не поддержать своих, то через год придётся закупать то же оборудование уже у иностранных производителей и совсем по другим ценам», - заключил Азат Перуашев.



