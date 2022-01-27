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Пересмотреть закон о фонде «Самрук-Казына» предложил сенатор

27 Января 2022 10:43
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Пересмотреть закон о фонде «Самрук-Казына» предложил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Едил Мамытбеков считает необходимым пересмотреть закон о фонде «Самрук-Казына» либо и вовсе поставить его на утрату, как тормозящий развитие экономики страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В своем депутатском запросе сенатор подчеркнул актуальность реализации задач поставленных Президентом по кардинальному реформированию квазигоссектора, особенно Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», включающего в себя около 600 организаций.

«Претензий в адрес ФНБ «Самрук-Казына» в последнее время высказывается немало. Да и поводов тому хватает - в состав госхолдинга входит целый ряд мощных институтов, от которых давно уже ждут отдачи. А ее все нет! Одни разговоры, непонятные планы, проекты, программы. Главным недостатком фонда являются непрозрачность и запутанность его схем в распределении и расходовании многомиллиардных государственных средств», - отметил сенатор на пленарном заседании палаты.

Депутат также поставил перед Правительством ряд вопросов, касающихся эффективности принимаемой модели модернизации фонда.

«Какие активы будут переданы в конкурентную среду? Как будут учитываться интересы национальной экономической безопасности? Все ли нужно передавать в конкурентную среду? Какова эффективность принимаемой модели модернизации фонда, каков размер сокращения участия государства в предпринимательской деятельности? При этом мы считаем, что стратегически важные объекты должны оставаться под контролем государства и не подлежать приватизации», - подчеркнул Едил Мамытбеков.

«Полагаем Правительству необходимо принять и выработать свою государственную позицию по вышеуказанным проблемам и задачам», - резюмировал сенатор.

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#ФНБ «Самрук Казына»   #Сенат   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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