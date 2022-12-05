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Пересмотреть услуги людям с инвалидностью предложила депутат

5 Декабря 2022, 14:54
Пересмотреть услуги людям с инвалидностью предложила депутат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова призвала пересмотреть в рамках проекта Социального кодекса спектр услуг, оказываемых лицам с инвалидностью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В особой государственной поддержке нуждаются лица с ограниченными возможностями. Здесь полагаем целесообразным обратить внимание на ряд факторов: рост детский инвалидизации; упрощение процедур освидетельствования медико-социальной экспертизой; полное выполнение индивидуальных программ реабилитации лица с инвалидностью с учетом их индивидуальных потребностей; создание безбарьерной среды. Для этого предлагается пересмотреть весь спектр услуг, предоставляемых гражданам с инвалидностью», - сказала Джамиля Нурманбетова на правчасе в Мажилисе.

По ее словам, необходимо учитывать каждого, кто имеет инвалидность и обеспечить его сопровождение от момента установления инвалидности до полной реабилитации.

«Во всех информационных системах должен быть выстроен четкий алгоритм обеспечения техническими средствами реабилитации, лекарствами, специальными социальными услугами. А также мониторинг с обратной связью, что лицо с инвалидностью удовлетворено как качеством предоставления услуги, так и качеством полученных средств. Министерству здравоохранения совместно с Министерством труда и социальной защиты населения необходимо развивать программу раннего вмешательства в целях недопущения инвалидности среди детей», - отметила депутат.

«Кроме того, министерствам науки и высшего образования, просвещения совместно с Министерством труда и социальной защиты населения требуется пересмотреть стандарты образовательных программ для детей с особыми потребностями, создавая всестороннюю инклюзивную среду», - добавила Д. Нурманбетова.


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