Пересмотреть участие государства в политике ценообразования предлагают депутаты

За прошедшие 9 лет механизмы государственного влияния на ценообразование не оправдали своих ожиданий. Об этом заявил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, передает корреспондент агентства Kazinform.

— За прошедшие 9 лет, регламентированные в Предпринимательском Кодексе механизмы государственного влияния на ценообразование, в частности пассивное участие государства в вопросах ценообразования, не оправдали своих ожиданий. Так, минимальная заработная плата, установленная в 2024 году, составляет 85 000 тенге. Общая сумма затрат на социально значимые продовольственные товары, которые состоят из 19 наименований, в городе Астане составляет 20 454 тенге, что равняется четверти минимальной заработной платы. Подобные показатели неприемлемы, учитывая, что у взрослого работающего человека, получающего минимальную заработную плату, на иждивении могут быть несовершеннолетние дети, — сказал Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжил, что в этой связи, соответственно, затраты на продовольственные товары будут увеличены как минимум в 2-3 раза.

— Данные показатели не учитывают необходимость передвижения, досуга, обеспечения лекарственными средствами, коммунальные услуги, затраты на образование и проживание. Исходя из изложенного, вопрос, насколько эффективна политика ценообразования в Республике Казахстан, учитывая то обстоятельство, что пороговые значения цен на продовольственные товары несопоставимо велики по отношению к минимальной зароботной плате? — заявил Магеррам Магеррамов.

Для сравнения депутат привел ситуацию в Беларуси, где предусмотрен перечень из 29 социально значимых продуктов питания, в число которых, помимо всего прочего входят и сухие молочные смеси для детского и диетического питания, каши для детского и диетического питания, консервы мясные для детского и диетического питания.

Таким образом, Беларусь предусмотрела возможности для обеспечения доступности товаров как для взрослых и детей, так и для лиц, нуждающихся в диетическом питании.