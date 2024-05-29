Пересмотреть участие государства в политике ценообразования предлагают депутаты
За прошедшие 9 лет механизмы государственного влияния на ценообразование не оправдали своих ожиданий. Об этом заявил депутат Мажилиса Магеррам Магеррамов, передает корреспондент агентства Kazinform.
— За прошедшие 9 лет, регламентированные в Предпринимательском Кодексе механизмы государственного влияния на ценообразование, в частности пассивное участие государства в вопросах ценообразования, не оправдали своих ожиданий. Так, минимальная заработная плата, установленная в 2024 году, составляет 85 000 тенге. Общая сумма затрат на социально значимые продовольственные товары, которые состоят из 19 наименований, в городе Астане составляет 20 454 тенге, что равняется четверти минимальной заработной платы. Подобные показатели неприемлемы, учитывая, что у взрослого работающего человека, получающего минимальную заработную плату, на иждивении могут быть несовершеннолетние дети, — сказал Магеррам Магеррамов, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.
Депутат продолжил, что в этой связи, соответственно, затраты на продовольственные товары будут увеличены как минимум в 2-3 раза.
— Данные показатели не учитывают необходимость передвижения, досуга, обеспечения лекарственными средствами, коммунальные услуги, затраты на образование и проживание. Исходя из изложенного, вопрос, насколько эффективна политика ценообразования в Республике Казахстан, учитывая то обстоятельство, что пороговые значения цен на продовольственные товары несопоставимо велики по отношению к минимальной зароботной плате? — заявил Магеррам Магеррамов.
Для сравнения депутат привел ситуацию в Беларуси, где предусмотрен перечень из 29 социально значимых продуктов питания, в число которых, помимо всего прочего входят и сухие молочные смеси для детского и диетического питания, каши для детского и диетического питания, консервы мясные для детского и диетического питания.
Таким образом, Беларусь предусмотрела возможности для обеспечения доступности товаров как для взрослых и детей, так и для лиц, нуждающихся в диетическом питании.
— Вместе с тем, за последние девять лет пассивного государственного участия в вопросах ценообразования наша страна не достигла ожидаемой инвестиционной привлекательности, развитие же промышленности и предпринимательства — не смогло достигнуть того уровня, который бы явно показывал реальную эффективность введенных Предпринимательским Кодексом механизмов, которые так яростно отстаивались прошлым Правительством. На основании вышеизложенного возникает вопрос к новому Правительству: не считаете ли вы, что следует пересмотреть вопрос участия государства в политике ценообразования, поставив во главу не только интересы бизнеса, но и человека? — подчеркнул Магеррам Магеррамов.