Пересмотреть требования к выдаче лицензий на перевозку грузов предлагают в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Агентстве РК по защите и развитию конкуренции предлагают пересмотреть квалификационные требования к выдаче лицензий на перевозку грузов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил на брифинге в Службе центральных коммуникаций заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, предлагается пересмотреть квалификационные требования к выдаче лицензий на перевозку грузов, касательно:

- установления конкретных требований к перевозчику по количеству новых локомотивов;

- обязанности по перевозке всех видов грузов и возможности отзыва лицензии при отказе перевозки низкорентабельных грузов (в связи с наличием перекрестного субсидирования одних грузов за счет других, к примеру, если стоимость перевозки нефтепродуктов превышает стоимость перевозки зерна в 3,9 раза);

- перевозки грузов в транзитном направлении при условии привлечения нового грузопотока - увеличения объемов перевозок либо возможности использования незадействованных или слабо задействованных участков.

Ранее сообщалось, что на рынке железнодорожных грузовых перевозок основной рыночной долей (свыше 95%) обладает ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки», дочерняя компания КТЖ. С 2004 года услуги по перевозке грузов переданы в конкурентную среду. Однако до настоящего времени на данном рынке конкуренция не развита», - сказал Марат Омаров на брифинге в СЦК. Было отмечено, что на осуществление перевозки грузов требуется лицензия, при этом её наличие не обеспечивает доступ к железнодорожной инфраструктуре. В пилотном режиме на определенных маршрутах функционируют два частных перевозчика (ТОО «ТТТ Сервис» и ТОО «DarRail»), доля которых составляет менее 5%.