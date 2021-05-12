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    13:07, 12 Май 2021 | GMT +6

    Пересмотреть требования к системе антитеррористической защиты объектов образования требуют депутаты

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Ак жол» Мажилиса предлагают ужесточить контроль за выдачей разрешения на огнестрельное оружие, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В частности, мажилисмен Андрей Линник, озвучивая депутатский запрос в адрес Премьер-Министра РК напомнил о трагическом событии в Казани, где 19-летний подросток устроил стрельбу в школе, повлекшую смерть людей.

    «Казалось, такие трагедии происходят далеко за океаном, но то, что подобное произошло в соседней Российской Федерации, где регламенты по обороту оружия и защищенности объектов образования достаточно жесткие, не может не настораживать и не заставить еще раз обратить внимание на наши требования в законодательстве по антитеррористической безопасности наших школ и дошкольных учреждений, – отметил Андрей Линник.

    Депутат продолжил, что в Казахстане защита объектов, уязвимых в террористическом отношении, слабая.

    «К примеру, в учреждениях образования вместимостью до 3 тыс. учащихся ведется только телевизионная система видеонаблюдения. Для объектов образования вместимостью более 3 тыс. человек помимо видеонаблюдения добавляется обязательное наличие средств охранной сигнализации, систем контроля, управления доступом и оповещения», – пояснил Андрей Линник.

    Функции охраны в школах, по его словам, выполняют вахтеры, зачастую пенсионного возраста. Депутат также добавил, что в Казахстане право на приобретение гражданского оружия предоставляется уже с 18-летнего возраста.

    «Почему по нашему законодательству спиртное можно продавать с 21 года, а оружие с 18 лет? При этом, для получения лицензии на оружие достаточно предоставления стандартной справки с нарко- и психдиспансеров об отсутствии лица на учете«, – подчеркнул депутат.



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