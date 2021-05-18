Пересмотреть требования к качеству опор электросетей из-за их частого повреждения предложил Нурлан Ногаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние годы участились случаи повреждения железобетонных опор линий электропередачи Единой электроэнергетической системы Казахстана. Об этом заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«13 марта в результате воздействия стихийных природных явлений произошло падение 243 опор линий электропередачи АО «KEGOC» и 5270 опор линий электропередачи ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». В результате аварийных отключений электрических сетей без электроснабжения оказались 83 населенных пункта Туркестанской области. 18 апреля, после ремонтно-восстановительных все ограничения потребителей по Туркестанской области были сняты», - сказал Нурлан Ногаев.

Вместе с тем, министр добавил, что в последние годы участились случаи повреждения железобетонных опор линий электропередачи Единой электроэнергетической системы Казахстана из-за неблагоприятных стихийных природных явлений (ураганный ветер, гололедообразования и обильные атмосферные осадки).

«В этой связи, в целях повышения надежности и устойчивости электрических сетей к неблагоприятным природно-климатических воздействиям обращаюсь к коллегам из Министерств индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции рассмотреть вопрос пересмотра требований стандартов и других норм к качеству применяемых в электрических сетях опор и их конструктивных элементов», - подчеркнул Нурлан Ногаев.



