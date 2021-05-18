РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:02, 18 Май 2021 | GMT +6

    Пересмотреть требования к качеству опор электросетей из-за их частого повреждения предложил Нурлан Ногаев

    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние годы участились случаи повреждения железобетонных опор линий электропередачи Единой электроэнергетической системы Казахстана. Об этом заявил министр энергетики РК Нурлан Ногаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «13 марта в результате воздействия стихийных природных явлений произошло падение 243 опор линий электропередачи АО «KEGOC» и 5270 опор линий электропередачи ТОО «Оңтүстік Жарық Транзит». В результате аварийных отключений электрических сетей без электроснабжения оказались 83 населенных пункта Туркестанской области. 18 апреля, после ремонтно-восстановительных все ограничения потребителей по Туркестанской области были сняты», - сказал Нурлан Ногаев.

    Вместе с тем, министр добавил, что в последние годы участились случаи повреждения железобетонных опор линий электропередачи Единой электроэнергетической системы Казахстана из-за неблагоприятных стихийных природных явлений (ураганный ветер, гололедообразования и обильные атмосферные осадки).

    «В этой связи, в целях повышения надежности и устойчивости электрических сетей к неблагоприятным природно-климатических воздействиям обращаюсь к коллегам из Министерств индустрии и инфраструктурного развития, торговли и интеграции рассмотреть вопрос пересмотра требований стандартов и других норм к качеству применяемых в электрических сетях опор и их конструктивных элементов», - подчеркнул Нурлан Ногаев.



    Теги:
    Правительство Правительство РК Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:00
    МНЭ РК, Visa и ассоциация женщин-предпринимателей «ASMAR» подписали меморандум
    Сегодня, 18:50
    Абай Центр - оазис казахстанской культуры в Вашингтоне
    Сегодня, 18:30
    Токаев и Эрдоган переговорили по телефону
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!