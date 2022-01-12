Пересмотреть требования к качеству интернета для сельских и малокомплектных школ в РК просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пересмотреть требования к качеству интернета для сельских и малокомплектных школ просят депутаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Пунктом 35 Дорожной карты по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» «Путь перемен: достойную жизнь каждому!» до 2025 года предусмотрено внедрение единой образовательной онлайн-платформы. Следует отметить, что в разработке программных продуктов в последнее время мы видим значительные успехи», - отметила мажилисмен Жулдыз Сулейменова, озвучивая депутатский запрос в адрес министра образования и науки РК.

Депутат продолжила, что по информации Министерства образования и науки определены 5 основных образовательных информационных систем, такие как «Күнделік», «OnlineMektep», «Mektep.Edu», «Bilimal», «Daryn.Online» для внедрения единой образовательной платформы. Также предоставлена информация по интеграционным работам для использования в организациях образования и технической готовности данной платформы. Ведется активная работа по ее наполнению. Единая образовательная онлайн-платформа объединит около 8 тысяч организаций образования, 3 млн учащихся, 300 тысяч учителей.

«Однако проводимая работа и полученные результаты, к сожалению, не имеют смысла для ряда сельских школ без качественного интернета. На сегодня из 7 550 школ, 58 вообще не имеют подключения. В 192 скорость настолько низкая, что запустить обыкновенный интернет-сайт практически невозможно, а об интерактивных сервисах не может быть и речи. И данную тенденцию мы наблюдаем не только на практике. Различия мы видим на этапе планирования и целеполагания. В настоящее время в нормативных документах Министерства для городской и сельской школы установлены разные параметры качества интернета. Для села достаточная скорость в несколько раз ниже, чем для городской школы. При таком подходе, введение в образовательные программы новых цифровых компонентов увеличивает разрыв в качестве знаний, что недопустимо, согласно международным стандартам и задачам развития нашей национальной системы образования», - подчеркнула Жулдыз Сулейменова.

В связи с вышеизложенным депутаты фракции «Nur Otan» считают необходимым:

1) продолжить работу по методологическому сопровождению интеграции в Единую образовательную онлайн-платформу качественного образовательного контента;

2) пересмотреть требования к качеству интернета для сельских и малокомплектных школ;

3) совместно с Министерством цифрового развития и операторами связи провести переоценку возможностей каналов связи и имеющегося оборудования с учетом требований новых программных продуктов;

4) разработать дорожную карту по снижению цифрового неравенства в образовательной среде педагогов и учащихся.

Ранее фракция партии «Ак жол» в Мажилисе потребовала принять меры по коррупционным скандалам в спорте, защитить спортсменов от поборов и унижений.