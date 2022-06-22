22 Июня 2022 17:24

Пересмотреть тарифы на теплоснабжение планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно анализа состояния теплоэнергетики и теплоснабжения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Республике Казахстан производство тепловой энергии осуществляется 37 теплоэлектроцентралями (далее – ТЭЦ) и 2500 котельными разной мощности. Суммарная располагаемая электрическая мощность 6 517 МВт (33,8% от общей располагаемой мощности электростанций), тепловая мощность - 20 135 Гкал/ч», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

По его словам, основными системными вопросами ТЭЦ являются значительная выработка паркового ресурса генерирующего оборудования и низкие темпы модернизации при недостаточности уровня тарифа на выработку тепловой энергии.

На сегодня 38% паровых и 17% водогрейных котлов, 24% паровых и 60% газовых турбин эксплуатируются с продлением паркового ресурса, установленного заводами-изготовителями и требуют поэтапной модернизации. 76% ТЭЦ отработало более 50 лет, средний их износ составляет 66%.

Кроме того, согласно статистическим данным, общая протяженность сетей теплоснабжения составляет 11,4 тыс. км, средний их износ – 57% (6,5 тыс. км), в том числе 3,2 тыс. км нуждаются в полной замене. За отопительный период 2021-2022 гг., по данным местных исполнительных органов, на сетях теплоснабжения произошло 19 технологических нарушений: в Павлодарской области – 5, Алматинской области – 1, Акмолинской области – 1, Карагандинской области – 9, в Алматы – 2 и в Нур-Султане – 1.

С 2015 по 2021 гг. в рамках бюджетного кредитования на модернизацию систем теплоснабжения выделено 159,6 млрд тенге, реализованы 175 проектов для 67 субъектов естественных монополий, построено и реконструировано 364,8 км сетей теплоснабжения, 23 котельные в разных регионах страны, совокупная мощность которых составляет 521,8 Гкал.

«В рамках государственной программы жилищно-коммунального развития «Нұрлы жер» на 2020-2025 гг. в целях снижения уровня изношенности тепловых сетей к 2025 году планируется сократить износ сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения с 57% до 47%. Учитывая особое значение вопроса обеспеченности теплоснабжением населения, в рамках текущей законотворческой деятельности Правительства ведется разработка нового Закона «О теплоэнергетике», - отметил зампремьера.

В рамках законопроекта планируется провести реформирование отрасли за счет совершенствования механизмов развития, стимулирования повышения энергоэффективности на всех стадиях производственного процесса (производство, передача, потребление), перераспределения полномочий государственных органов, усиление административной ответственности за нарушение законодательства в области теплоэнергетики, пересмотра политики тарифообразования, внедрения источников использующих ВИЭ в системе централизованного теплоснабжения и повышения инвестиционной привлекательности отрасли.