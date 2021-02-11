Пересмотреть тарифную политику в рамках гарантированной медпомощи предлагает сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Проблему нехватки детских кардиохирургов поднял сенатор Нурторе Жусип, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своём депутатском запросе он озвучил ряд нерешённых вопросов, касающихся детской кардиохирургии. Депутат отметил, что отрасль страдает от дефицита специалистов. По словам сенатора, пациентам, находящимся в кардиохирургических реанимациях и отделениях интенсивной терапии, зачастую не хватает лекарств: дополнительных антибиотиков, иммунных и других препаратов, а также дорогостоящего МРТ-оборудования.

«В настоящее время 10 кардиохирургических центров в 7 городах страны имеют возможность оперировать детей с врождёнными пороками сердца. Так, в 2020 году прооперировано 1 627 детей, в том числе 1 128 детей в возрасте до 1 года и 271 младенец. Во время операций хирурги часто принимают сложные решения. А это большая ответственность. Молодые специалисты не желают работать в этой сфере из-за невысокой заработной платы и высокой ответственности» - сказал Нурторе Жусип на пленарном заседании палаты.

Сенатор сообщил, что в стране также не хватает детских аритмологов, кардиохирургов и перфузиологов. Он отметил необходимость повышения статуса этих профессий и их заработной платы.

Для решения проблемы, по мнению депутата, важно пересмотреть тарифную политику на услуги, оказываемые в рамках гарантированной медицинской помощи. Нурторе Жусип добавил, что необходимо максимально оперативно решать вопросы подготовки дефицитных медицинских кадров, проводить международные мастер-классы и перенимать опыт передовых стран. Не менее важно усилить материально-техническую базу и обеспечение клиник, усовершенствовать логистику и ускорить внедрение современных медицинских технологий в клиническую практику диагностики и лечения.