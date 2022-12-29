Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Северо-Казахстанская область

Пересмотреть стоимость школьного питания просят предприниматели в СКО

29 Декабря 2022, 16:16
Пересмотреть стоимость школьного питания просят предприниматели в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске арендаторы школьных столовых просят пересмотреть стоимость питания из-за роста цен на продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы региональной палаты предпринимателей, на заседании комитета услуг предприниматели пожаловались на то, что до сих пор не получили информацию о стоимости питания школьников на следующий год, примерное меню.

Выяснилось, что управление образования стоимость школьного питания за счет фонда Всеобуча оставляет на прежнем уровне. Решение объясняют тем, что уже поднимали до уровня 500 тенге в прошлом году. Предприниматели же с таким решением не согласны.

«Себестоимость нашей продукции по нынешним ценам на продукты получается 430-450 тенге и это без наших расходов на заработную плату и другие траты», – сказала индивидуальный предприниматель Валентина Пышная.

На заседании комитета управлению образования рекомендовали пересмотреть стоимость питания для малообеспеченных детей в сторону увеличения до 614 тенге и представить примерное меню с нормой выхода блюд в зависимости от возраста обучающихся.

Вопрос рассмотрят на следующем заседании отраслевого комитета.


Новости по теме
Каким был 2022 год для казахстанской экономики
Зарплата казахстанских педагогов увеличится еще на 25% с января 2023 года
Современное образование требует новых подходов
Теги:
Читайте также
Опубликован список обладателей образовательных грантов в магистратуру
Сенат принял закон о банкротстве физлиц
Зарплата казахстанских педагогов увеличится еще на 25% с января 2023 года
Современное образование требует новых подходов
Каким был 2022 год для казахстанской экономики
Сколько рабочих мест создали за счет инвестпроектов с иностранным участием в РК с начала года
Как будет регулироваться экспорт семян подсолнечника, пояснил глава Минторговли РК
Президент обозначил ряд задач, направленных на обеспечение стабильности финансового рынка
Новости партнеров
Популярное
1 Извинения российской стороны приняты - МИД РК о высказывании посла Алексея Бородавкина
2 Четырехлетний мальчик пропал в Актобе
3 Банки приняли заявления на компенсацию по депозитам почти на 300 млрд тенге
4 Казахстан расширил список безвизовых стран до 80 государств в этом году
5 Алматинцы почувствовали землетрясение

Лента новостей