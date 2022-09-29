Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Пересмотреть стандарты по обеспечению цифровых сервисов для людей с инвалидностью призывает сенатор

Автор:  
Серик Сабеков
29 Сентября 2022, 12:45
Пересмотреть стандарты по обеспечению цифровых сервисов для людей с инвалидностью призывает сенатор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во время пандемийного карантина казахстанцы с инвалидностью оказывались в информационном вакууме. Причина тому - отсутствие доступа к цифровым технологиям. О сложностях, с которыми приходится сталкиваться людям с инвалидностью, в своем депутатском запросе сообщила сенатор Ляззат Калтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По ее словам, в условиях ЧС, эта группа казахстанцев не только осталась без доступа к информации, но и не могла элементарно получать соцпомощь и услуги, в том числе заказывать доставку продуктов и лекарств онлайн.

«Назрела необходимость пересмотреть существующие стандарты по обеспечению информацией, цифровыми ресурсами и сервисами. Давно стоит на повестке, но до сих пор не подписан Марракешский договор «Об облегчении доступа незрячих и лиц с нарушениями зрения или иными ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям». Подписание данного договора, а также внедрение аудиодескрипции (описание значимых визуальных элементов произведений искусства или медиапродукции) - давний запрос казахстанских лиц с нарушением зрения, дающий им доступ к культурным, образовательным и научным ресурсам», - подчеркнула сенатор.

В этой связи, Ляззат Калтаева предложила рассмотреть вопросы по пересмотру стандартов по обеспечению цифровых ресурсов и сервисов для людей с инвалидностью, разработке и внедрению стандартов доступности информации в формате Easy-to-Read или «Простыми словами» для лиц с нарушениями интеллекта, а также по принятию мер в части обеспечения каналами оповещений населения в период ЧП с учетом форматов подачи информации, удобной для лиц с инвалидностью.

«В настоящее время Правительство разрабатывает Социальный кодекс. Считаем, что это самое подходящее время внести в него столь важные и давно ожидаемые изменения, касающиеся прав казахстанцев с инвалидностью на получение информации», - озвучила депутат Калтаева.


Сенат   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Своей ответственности не избегаю – министр экологии прокомментировала пожар в области Абай
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане