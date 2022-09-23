Пересмотреть сроки рассмотрения запросов предлагается в законопроекте «О масс-медиа»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В законопроекте «О масс-медиа» предлагается пересмотреть сроки рассмотрения запросов. Об этом сообщила директор Правового медиа-центра Диана Окремова. Спикер считает, что законопроект должен быть принят до нового года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«После того, как Президент заявил о том, что нам нужно новое законодательство, этот год стал урожайным на различные законопроекты. В мире очень обострились проблемы, которые существовали у журналистов всегда. По сути, это ситуация особо не меняется. Формально у нас все хорошо с доступом к информации. У нас большой массив документов, регулирующих эту сферу. Несколько лет назад в закон «О СМИ» были внесены изменения, и мы были категорически против того, чтобы Министерство разграничивало информацию на официальные сообщения и другие. Кроме внесения путаницы это ничего не дало. По международным стандартам любая информация, которая есть в госоргане, она уже официальная. Ее нельзя делить на официальные сообщения и неофициальные», - сказала глава Правового медиа-центра на Х ежегодной конференции по вопросам развития государственных и корпоративных коммуникаций.

Диана Окремова считает, что проблема кроется в том, что государственные органы не всегда понимают разницу и путаются в законах, нарушают сроки предоставления ответа и не знают, на какие сроки ориентироваться.

«Мы проводили комплексный опрос и спрашивали журналистов, какие трудности возникают в работе с пресс-службами и госорганами. Основные проблемы – нарушение сроков предоставления ответов, уход от ответов, отсутствие информативных ответов, требования формального запроса даже в тех случаях, когда это можно делать устно и быстро, внутренние правила, отдельные требования правоохранительных органов, нехватка спикеров, отсутствие ответственности», - пояснила спикер.

В законопроекте «О масс-медиа» предлагается пересмотреть сроки рассмотрения запросов.

«Изначально планировалось принять поправки в закон «О СМИ». Сейчас документ называется законопроект «О масс-медиа». Один из пунктов законопроекта – взаимодействие с государственными органами. Решение проблемы видится в пересмотре сроков рассмотрения запросов и улучшении деятельности госорганов в социальных сетях», - отметила Диана Окремова.

Ожидается, что предлагаемые изменения позволят представителям СМИ оперативно и качественно получать от государственных органов запрашиваемую информацию и выстроить качественные каналы коммуникаций в социальных сетях.

Закон должен быть принят до нового года, считает Диана Окремова.