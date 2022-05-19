19 Мая 2022 11:56

Пересмотреть систему оплаты труда воспитателей детсадов предлагает депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Половина специалистов, работающих в дошкольных учреждениях, не имеют профильного дошкольного образования. Об этом заявила сенатор Динар Нукетаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Несмотря на имеющиеся позитивные изменения в дошкольном образовании нашей страны, существует целый ряд серьезных проблем, которые требуют системного решения. Все проблемы сферы дошкольного образования можно разделить на несколько основных блоков: вопросы финансирования, общие и научные подходы, кадровое и качественное обеспечение данной сферы», - сказала Динар Нукетаева на пленарном заседании Сената, оглашая свой депутатский запрос.

По ее словам, отсутствуют курсы повышения квалификации и переподготовки воспитателей, нет методической и методологической поддержки со стороны администрации и методистов, слабая материально-техническая база, острая нехватка специальной и специализированной детской литературы, которая способствует формированию у детей знаний в соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями, воспитывает патриотизм и толерантность, основанных на национальных традициях и общечеловеческих ценностях.

Спикер пояснила, что происходит педагогическое выгорание на фоне психоэмоционального состояния. В последнее время участились случаи фактов жестокого обращения с детьми вплоть до рукоприкладства и дисциплинарные нарушения со стороны педагогов в дошкольных организациях, вызванных общим ухудшением социального положения граждан.

Сенатор также предложила способы для улучшения ситуации в данной сфере.

«Нужно в обязательном порядке во всех дошкольных организациях открыть ясельные группы для детей до трех лет. В связи с переполненностью мест в детских садах, местным исполнительным органам необходимо разработать стратегический план развития дошкольной сферы на ближайшие три года с сохранением очередности для детей в детские ясли и сады, а также с учетом потребности для детей, внутренней миграции, демографического и естественного роста населения. Необходимо пересмотреть систему оплаты труда педагогам дошкольных организаций, включая возможность повышения заработной платы»,- заключила Д. Нукетаева.