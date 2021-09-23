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    11:42, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Пересмотреть размер бюджета по развитию Атырауской области предложил сенатор

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Гумар Дюсембаев просит пересмотреть размер бюджета развития для Атырауской области за счет уменьшения ежегодных изъятий в республиканский бюджет. Сегодня депутат обратился с таким запросом на имя главы Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доходы местного бюджета Атырауской области на 2021 год составляют 416,8 млрд. тенге. Из этой суммы 221,4 млрд. тенге или 53,1% изымается в республиканский бюджет», - заявил сенатор.

    По словам Гумара Дюсембаева, из-за нехватки средств не реализуются важные проекты, всё ещё не в полной мере решены проблемы местных дорог, возведения жилья, аварийных и трёхсменных школ, а также водоснабжения и газификации десятков населенных пунктов региона.

    В связи с этим, сенатор предлагает увеличить целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие области.

    «Присутствует, как и ранее более низкое соотношение изъятия и трансфертов для Атырауской области по сравнению с другими регионами. Для решения данного вопроса предлагается увеличить целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие области на 2022-2023 годы в размере не менее 70% от суммы изъятий, как в других регионах, где предусмотрено изъятия в республиканский бюджет», - отметил Гумар Дюсембаев на пленарном заседании палаты.


    Теги:
    Атырауская область Сенат Парламент Экономика
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