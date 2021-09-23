Пересмотреть размер бюджета по развитию Атырауской области предложил сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сенатор Гумар Дюсембаев просит пересмотреть размер бюджета развития для Атырауской области за счет уменьшения ежегодных изъятий в республиканский бюджет. Сегодня депутат обратился с таким запросом на имя главы Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Доходы местного бюджета Атырауской области на 2021 год составляют 416,8 млрд. тенге. Из этой суммы 221,4 млрд. тенге или 53,1% изымается в республиканский бюджет», - заявил сенатор.

По словам Гумара Дюсембаева, из-за нехватки средств не реализуются важные проекты, всё ещё не в полной мере решены проблемы местных дорог, возведения жилья, аварийных и трёхсменных школ, а также водоснабжения и газификации десятков населенных пунктов региона.

В связи с этим, сенатор предлагает увеличить целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие области.

«Присутствует, как и ранее более низкое соотношение изъятия и трансфертов для Атырауской области по сравнению с другими регионами. Для решения данного вопроса предлагается увеличить целевые трансферты из республиканского бюджета на развитие области на 2022-2023 годы в размере не менее 70% от суммы изъятий, как в других регионах, где предусмотрено изъятия в республиканский бюджет», - отметил Гумар Дюсембаев на пленарном заседании палаты.