Пересмотреть процедуру выдачи онлайн-кредитов предлагает мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Елнур Бейсенбаев предложил пересмотреть работу микрокредитных организаций в части выдачи онлайн-кредитов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В последние годы в нашей стране участились случаи мошенничества, связанные с микрокредитованием населения. Злоумышленники оформляют на граждан онлайн-займы без их участия. По этому вопросу в адрес депутатов часто обращаются граждане, попавшие в сети злоумышленников. Мошенники незаконно оформляют онлайн-кредит на другое лицо, используя персональные данные граждан. Самое страшное, что пострадавшие узнают об оформленном на них кредите, только спустя определенное время, то есть, когда коллекторские агентства начинают их терроризировать», - зачитал Елнур Бейсенбаев депутатский запрос, адресованный председателю агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка.

По официальной информации органов внутренних дел, в 2019 году зарегистрировано 7732 преступления, связанных с интернет-мошенничеством. А в 2020 году количество таких фактов увеличилось вдвое и составила 14 110 преступлений. Депутат привел данные, что по итогам 2020 года совершено 3000 правонарушений по оформлению онлайн-кредитов через интернет-сайты микрокредитных организаций.

Также зарегистрировано более 2,2 тысяч мошеннических преступлений, похищения денег со счетов на пластиковых картах, посредством подключения к личному кабинету граждан через Интернет.

«Эти случаи свидетельствуют о неполной проработанности системы регулирования процедур идентификации личности в микрофинансовых организациях при выдаче онлайн-займов. В связи с этим пострадавшие граждане, чтобы признать свою невиновность и погасить незаконный кредит, вынуждены судиться до девяти месяцев. Это в свою очередь портит кредитную историю потерпевшего и препятствует осуществлению безналичных платежей», - считает Елнур Бейсенбаев.

В этой связи мажилисмен попросил Агентство в кратчайшие сроки пересмотреть процедуры микрокредитных организаций по выдаче онлайн-кредитов в части усиления идентификации клиента.

«Первое - необходимо рассмотреть усиление процедур идентификации биометрических особенностей клиента, проверки и подтверждения изображения в режиме реального времени, то есть недопущения возможности использования мошенниками заранее подготовленных фото, видеоматериалов. Во-вторых, предусмотреть внедрение двухступенчатой аутентификации при оформлении онлайн-кредитов, с использованием информационно-программных систем», - предложил Е. Бейсенбаев.