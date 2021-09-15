Пересмотреть правила применения системы управления рисками просят мажилисмены

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты фракции «Ак жол» в Мажилисе требуют обеспечить защиту законных интересов инвесторов, возвращающих в экономический оборот активы разорившихся предприятий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«К депутатам фракции ДПК «Ак жол» обратилось руководство Абайской швейной фабрики из Карагандинской области. Данная фабрика оказалась в тупиковом положении из-за отнесения её налоговыми органами к высокой степени риска. Считаем, что на примере этой фабрики необходимо сделать некоторые выводы по данной методологии», - отметила мажилисмен Дания Еспаева, озвучивая депутатский запрос в адрес министра финансов РК на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжила, что система категорирования налогоплательщиков введена согласно правилам Министерства финансов РК, где степень риска определяется по определённым критериям как по открытым данным, так и по конфиденциальной информации.

«Как следует из обращения, Абайской швейной фабрике в июле 2021 года присвоена высокая степень риска, в связи с чем на её деятельность наложен ряд ограничений, такие как запрет на участие в госзакупках и закупках недропользователей, предельно жёсткое налоговое администрирование и так далее. При этом, Правилами не учитывается тот факт, что данное предприятие возродилось с нуля, на месте закрытого 24 года назад некогда градообразующего предприятия. Для восстановления этого предприятия инвестор несёт значительные затраты по ремонту зданий и оборудования, привлечению кадров и перезапуску простаивавшего производства», - пояснила Дания Еспаева.

Было отмечено, что продукция фабрики (спецодежда) ориентирована прежде всего для недропользователей, однако в результате отнесения предприятия к высокой степени риска, оно лишилось этого рынка и находится под угрозой банкротства.

«Обоснованием отнесения фабрики к высокой степени риска, согласно расчетам налоговых органов, послужило «Отражение в налоговой отчетности убытков на протяжении нескольких налоговых периодов» -3 балла, «Налоговая нагрузка» - 2 балла, «Среднемесячная заработная плата на одного работника» - 1 балл. Кроме того, фабрике начислены негативные баллы по закрытым критериям, доступа к которым у предприятия нет. Вследствие этого, предпринимателю отказываются объяснять, каким образом он может выйти из высокой категории риска»,- добавила Дания Еспаева.

По ее словам, компания не согласна с таким подходом, так как применяемая система отнесения риска не учитывает ситуацию восстановления, реновации ранее обанкротившихся производственных объектов и стартап проектов.

«Любой производственник скажет, что первые 3-5 лет запуска проекта, до выхода на точку безубыточности, все средства уходят на приобретение (или восстановление) основных средств и оборудования, а также на подготовку персонала. Соответственно, до выхода на рентабельность и возвращения инвестиций у бизнеса объективно отсутствует чистая прибыль, но при этом предприятие стабильно работает и обеспечивает рабочими местами. А отсутствие чистой прибыли ограничивает возможности по повышению зарплат и выплате КПН, что отрицательно влияет на категорию риска», - рассказкла Дания Еспаева.

По мнению депутатов, при действующем подходе налоговиков получается, что любой стартап проект, или предприятие, которое предприниматели пытаются возродить, заранее обречено из-за бюрократического уклона правил, которые не учитывают специфику таких ситуаций.

«Но тогда все наши города заполнят пустующие здания, которые не имеет смысла возрождать или перепрофилировать под угрозой новых банкротств. На наш взгляд, это прямо противоречит Посланию Президента, где было дано прямое поручение обеспечить возврат в экономический оборот ранее выведенных активов разорившихся предприятий. Каким образом можно будет выполнить это поручение, если вышеуказанные Правила налоговых органов все равно приведут к новым банкротствам», - отметила Дания Еспаева.

Кроме того, согласно озвученной информации, большое сомнение вызывает применение при присвоении степени риска информации из закрытых источников, так как это не только ущемляет интересы граждан, которые согласно Конституции должны иметь возможность ознакомиться с затрагивающими его права и интересы документами и источниками информации, но также приводит к коррупционным схемам.

На основании вышеизложенного, депутатская фракция «Ак жол» просит: п ересмотреть «Правила применения системы управления рисками…», с учетом стартап проектов, а также возрождения, реновации либо перепрофилирования ранее обанкротившихся предприятий, а также о беспечить защиту законных интересов инвесторов, приобретающих и возвращающих в экономический оборот активы ранее разорившихся предприятий.