Пересмотреть правила эксплуатации самокатов могут в РК через полгода

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Изучая закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения», сенаторы получили множество обращений как от бизнес-структур, так и от общественности, экспертов. Об этом сообщил Спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этой ситуации нам было очень сложно принять решение. Мы хотели этот закон вернуть в Мажилис для того, чтобы его еще раз прокачать, посмотреть, но в конечном итоге, путем совещаний, мы пришли к мнению, что нам нужно посмотреть правоприменение. Как это будет работать. Не создает ли это угрозы безопасности жизни людей на дорогах. Самим самокатчикам прежде всего», - сказал Маулен Ашимбаев в ходе заседания Палаты.

Председатель Сената отметил, что несмотря на то, что закон сегодня был одобрен Палатой, к этому вопросу определенно необходимо будет вернуться, подчеркнув, что в течение следующего полугода будет уделено особое внимание правоприменительной практике закона.

«Я обращаюсь к заинтересованным гражданам. Мы не закрываем двери, они открыты. Мы будем смотреть на правоприменение вместе с коллегами из Мажилиса и при необходимости подкорректируем этот закон. Министерству внутренних дел, в свою очередь, необходимо сделать все, чтобы обеспечить безопасность людей, которые эксплуатируют самокаты на дорогах. Это очень чувствительный вопрос. В целом наше мнение такое, что нужно дать возможность применить эти нормы и не затягивая может вернуться к этому закону», - заключил М. Ашимбаев.

Напомним, сегодня депутаты Сената одобрили закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации дорожного движения». Рассматриваемым Законом предусматриваются следующие основные положения: в Законе «О дорожном движении» вводится понятие «малое электрическое транспортное средство», с указанием его технических характеристик и правовой регламентацией порядка эксплуатации и установлением перечня запретов для водителей;

Закон «О дорожном движении» дополняется понятием «электрический самокат», который признается транспортным средством с максимальной конструктивной скоростью не более 25 километров в час и определяются места для их движения, а также вводятся запреты для их водителей.