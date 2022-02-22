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Пересмотреть порядок проведения мониторинга СИЗО предлагает Эльвира Азимова

22 Февраля 2022 12:46
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Пересмотреть порядок проведения мониторинга СИЗО предлагает Эльвира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова предложила пересмотреть порядок проведения мониторинга СИЗО, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В социальных сетях продолжают выходить резонансные сообщения о насилии и угрозах в отношении граждан во время их задержания и при проведении следственных действий. Однозначно, такие действия недопустимы. Они подрывают конституционные гарантии верховенства закона и соблюдения прав человека. Президент страны четко заявил о недопустимости нарушения прав человека. Участники национального превентивного механизма начали проводить мониторинг закрытых учреждений, где находятся арестованные граждане только после 13-го января», - сказала Эльвира Азимова в своем заявлении.

По ее словам, это стало возможным только благодаря поддержке Генерального прокурора и МИД, хотя закон не позволяет проводить мониторинг в условиях ЧП.

«Как показала ситуация, данный порядок требуется пересмотреть. В мониторинге принимают участие представители гражданского общества, частные судебные эксперты, юрконсультанты, врачи, психологи и социальные работники. Начиная с 24 января к независимому мониторингу присоединились общественные наблюдательные комиссии из числа адвокатов и в последующем депутатские группы Парламента», - добавила она.


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#Пенитенциарная система   #Права человека   #Общество  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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