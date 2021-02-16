Пересмотреть обязанности специальных замакимов для работы с инвесторами предложили в Правительстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Специальные заместители акимов областей для работы с инвесторами в большинстве областях наделены другими обязанностями. Об этом заявил заместитель Премьер-Министра РК - министр иностранных дел Мухтар Тлеуберди, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для точечной работы с инвесторами в 2019 году была введена должность специальных заместителей акимов областей и городов республиканского значения, ответственных за инвестиции. Данная мера показала свою эффективность, однако с годами функционал специальных заместителей акимов был размыт наделением их непрофильными обязанностями. На сегодня лишь в городе Нур-Султан, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Мангыстауской областях специальные заместители акимов занимаются исключительно вопросами инвестиций», - сказал в ходе заседания Правительства Мухтар Тлеуберди.

По словам Мухтара Тлеуберди, в остальных же областях специальные заместители акимов наделены другими обязанностями, которые не дают возможности сконцентрироваться на вопросах, связанных с инвестициями.

«Поэтому считаю необходимым пересмотреть функциональные обязанности заместителей акимов регионов и вернуться к первоначальному фокусу на привлечение инвестиций», - отметил М. Тлеуберди.

Также он сообщил о плане по разработке инвестиционного рейтинга регионов, который будет рассматриваться на инвестиционном штабе по итогам года.