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Пересмотреть обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью просят депутаты

17 Ноября 2021 16:33
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Пересмотреть обеспечение инвалидов протезно-ортопедической помощью просят депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Проблемы в области реабилитации людей с инвалидностью поднял депутат Мажилиса Вакиль Набиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По данным центральной базы данных людей с инвалидностью, в Казахстане зарегистрировано 12 794 человек с ампутациями верхних и нижних конечностей. Из них 840 – дети. Это не считая тех, кто родился с патологиями. Функциональные протезы за счёт государства получает ограниченное количество людей, и альтернативы у большинства нет», - сказал Вакиль Набиев, озвучивая запрос от группы депутатов в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат добавил, что зачастую объектом жалоб становится Республиканский протезно-ортопедический центр (РПОЦ), который, практически не зная конкуренции, не обеспечивает надлежащее качество изготавливаемых медицинских изделий. Кроме того, центр не имеет возможности в полной мере обеспечивать потребность нуждающихся в ортопедической обуви.

Помимо республиканского центра, на рынке услуг по протезированию работают еще несколько частных компаний, которые ограничиваются своими регионами.

«Люди с инвалидностью не удовлетворены существующей системой, они все чаще жалуются на плохое качество услуг и медицинских изделий. В последнее время в тендерах преимущественно побеждает «Республиканский протезно-ортопедический центр». Понятно, что выполнить весь годовой объем заказа выигравшая компания должна до конца календарного года. Несложно представить, в какой спешке и какого качества оказываются услуги нуждающимся в протезировании. И эта история повторяется из года в год», - подчеркнул Вакиль Набиев.

Было отмечено, что по мнению специалистов, протез следует менять каждые три года, при этом раз в год проводится его ремонт. Это крайне важная процедура, поскольку если человек наберет или потеряет в весе, то в таких случаях требуется доработка или подстройка протеза. Обувь же должна меняться каждый год.

«Государство выделяет деньги на протезирование. Однако нуждающиеся граждане говорят, что они получают нефункциональные, неудобные муляжи-протезы вместо современных и комфортных. Получают протезы, на которых невозможно ходить. А все потому, что у них нет выбора – люди сами не могут потратить положенные деньги на то, что считают нужным. Как показывает практика, одной из проблем в этой сфере является нехватка практикующих врачей-протезистов по республике, а также дефицит рабочих мест, в частности, в Республиканском протезно-ортопедическом центре. Решение данного вопроса позволило бы охватить максимальный объем работы с учетом возникающих потребностей», - считают депутаты.

По их словам, эксперты, работающие в этой сфере, приводят пример Германии, Турции, России. В этих государствах человек имеет право самостоятельно выбрать компанию, его обслуживающую, а та после реабилитации выставляет счет на оказанные услуги.

«Ампутация или врожденные патологии опорно-двигательного аппарата не приговор, а другая жизнь, в которой человеку важно и нужно чувствовать себя уверенно», - добавил Вакиль Набиев.

На основании вышеизложенного депутаты просят:

- пересмотреть действующую систему обеспечения инвалидов протезно-ортопедической помощью и техническими вспомогательными (компенсаторными) средствами, с предоставлением людям возможности самостоятельного приобретения протеза;

- рассмотреть возможность увеличения рабочих мест в Республиканском протезно-ортопедическом центре в целях обеспечения протезами максимального количества нуждающихся граждан и предусмотреть стимулирующие меры по подготовке и переподготовке врачей-протезистов.


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#Социальная поддержка   #Мажилис   #Здравоохранение  
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Автор:

Серик Сабеков

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