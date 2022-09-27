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    15:17, 27 Сентябрь 2022 | GMT +6

    Пересмотреть НПА местных исполнительных органов предлагают в НПП «Атамекен»

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – По итогам анализа в девяти сферах выявлено около 28 тыс. требований, из которых 3,8 тыс. не соответствуют базовым условиям новой регуляторной политики и будут отменены или пересмотрены. Об этом заявил председатель президиума НПП РК «Атамекен» Раимбек Баталов на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Р. Баталова , до конца 2023 года предстоит аналогичная работа по всем остальным сферам предпринимательской деятельности.

    «Хочу отметить, что в орбиту работы по пересмотру требований с помощью госорганов вовлечено более 100 отраслевых экспертов, представителей бизнеса и общественных организаций. Нами проводятся обучающие семинары для представителей госорганов и бизнеса. Хотелось бы отдельно отметить то, что при инвентаризации требований к бизнесу требуется пересмотр НПА, разрабатываемых местными исполнительными органами, которые также должны быть предусмотрены в реестре», - добавил Раимбек Баталов.

    В этой связи спикер подчеркнул, что в рамках задачи по снижению регуляторной нагрузки на МСП в Нацпроекте предлагается эту положительную практику перенести на МИО и начать данную работу со следующего года по республиканской программе.



    Теги:
    Регионы Казахстана Правительство РК Общество Бизнес
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