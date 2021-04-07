Пересмотреть нормативы содержания малокомплектных школ предлагают депутаты

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пересмотреть нормативы содержания малокомплектных школ путем обновления механизмов финансирования их деятельности и ресурсных центров попросила депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из важных поручений руководства страны является сокращение разрыва качества среднего образования между городскими и сельскими школами. Особенностью казахстанской системы школьного образования является наличие в ней малокомплектных школ, которые составляют 53% от всех сельских школ», - сказала Джамиля Нурманбетова, озвучивая депутатский запрос в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова.

Вместе с тем, как отметила депутат, проводимые Министерством образования и науки, реформы школьного образования недостаточно учитывают специфику деятельности МКШ.

Так, особого внимания требует процесс внедрения обновленного содержания среднего образования, а вместе с ним расчет педагогической нагрузки учителей МКШ и их заработной платы.

«К примеру, один учитель МКШ, ведущий несколько разных предметов, имеет колоссальную методическую нагрузку при подготовке к урокам и их проведении одновременно в нескольких классах. В то же время, из-за небольшого контингента учащихся и совмещения класс-комплектов учителя МКШ не имеют полной недельной нагрузки, что отражается на уровне их заработной платы, которая все еще ниже чем у городских учителей», - подчеркнула Джамиля Нурманбетова.

Немаловажной проблемой МКШ, по ее словам, остается организация работы ресурсных центров (так называемых «опорных школ»), которые являются базой образовательных ресурсов для близлежащих «магнитных школ». Проведение сессий для обучающихся «магнитных школ» ложится дополнительной неоплачиваемой нагрузкой на функциональные обязанности завучей, директоров и педагогов ресурсных центров.

По всей республике на 2787 МКШ работает лишь 186 ресурсных центров, к которым и то не всегда организован подвоз учащихся. К примеру, в Восточно-Казахстанской области на 343 МКШ работает всего 7 ресурсных центров с прикрепленными 40 «магнитными школами». Оставшиеся 296 МКШ предоставлены сами себе и ведут учебный процесс самостоятельно.

«Возможно, часть проблем МКШ могла быть решена при наличии качественного интернета, но, к сожалению, около 70% таких школ имеют скорость интернета ниже 4 Мбит/с (часто от 1,5 до 2,9 Мбит/с), которого недостаточно для проведения полноценных занятий в онлайн формате. Несмотря на то, что в МКШ на 1 компьютер приходится 4 ученика, замены в некоторых регионах требует 80% компьютерной техники. Таким образом, интернет для МКШ малодоступен, а в дополнение к этому получаем еще и факт «цифрового неравенства», - добавила Джамиля Нурманбетова.

Мажилисмен добавила, что финансовые затраты на одного ученика МКШ в среднем в 4 раза выше, чем на 1 ученика в городе, что закономерно вызывает вопрос: на что тратятся выделенные государством средства?

Для решения изложенных проблем депутат считает необходимым:

1) пересмотреть нормативы содержания МКШ путем обновления механизмов финансирования их деятельности и ресурсных центров, в т.ч. условия оплаты труда педагогам, организация подвоза и питания, обеспечение материально-технической базой и др.;

2) обеспечить качественную подготовку педагогов со знанием образовательных технологий и методик обучения, соответствующих дидактической базе МКШ;

3) скорректировать количество педагогических часов на одну ставку для учителя МКШ;

4) обеспечить МКШ компьютерной техникой, а также высокоскоростным интернетом (не ниже 10 Мбит/с) в рамках реализации программы «Цифровой Казахстан».