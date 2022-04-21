Пересмотреть налоги просят индивидуальные предприниматели

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прибыль небольших магазинов у дома не превышает 200 тыс. тенге в месяц за вычетом налогов. Об этом сообщила индивидуальный предприниматель Сауле Изтилеуова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сегодня подняли вопрос о том, что магазины у дома, наши ИП, возможно, самые мелкие среди бизнеса. Но я не считаю, что мы незначимые. Сейчас у нас снижен порог НДС. К нам приходят представители акимата; от нас требуют, чтобы мы делали 15% наценку на социально значимые товары. К примеру, возьмем крупные сети «Magnum», «Small» и другие магазины по списку, которым идут субсидии, они могут выдерживать это», - сказала Сауле Изтилеуова в кулуарах после отчетной встречи регионального совета Палаты предпринимателей г. Нур-Султан с бизнес-сообществом.

Она призвала применять такие меры к так называемым бывшим социальным магазинам.

«Я вспоминаю, лет 5 назад от СПК «Астана» организовывали специальные магазины, которые в итоге стали чьими-то, частными. Хотя в начале, я помню, это были социальные магазины. Пусть в этих магазинах акимат и продает по социальным ценам. У нас есть расходы – по электроэнергии (мы проходим как юрлицо), лицензии на алкоголь. К слову, об этом – магазин в 200 кв. м и мой магазин в 30 кв. м – мы платим одинаковую сумму. Теперь снижен порог на НДС: 20 тысяч МРП - это 61 млн тенге. У нас 97% платежей проходит через терминалы», - объяснила предприниматель.

По ее словам, все налоги вкупе существенно снижают прибыль небольших магазинов.

«Сейчас дети приходят с Kaspi. Получается, мы все показываем открыто. Если снизят порог НДС, мы автоматически в течение года 61 млн заработали, 12% налог. Да, 3 года действовал мораторий на проверку бизнеса. Но по его истечении мы будем платить 3%. В итоге, если я за полгода должна заплатить 1,2 млн налогов, то мне стоит закрыть магазин, потому что это моя зарплата, за вычетом оплаты продавцу, оплаты всех коммунальных платежей, лицензий, всяких накладок, получается меньше 200 тыс.», - заключила С. Изтилеуова.