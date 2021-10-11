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    14:16, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пересмотреть механизмы обеспечения продбезопасности предложила депутат

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пересмотреть механизмы обеспечения продовольственной безопасности в Казахстане предложила депутат Мажилиса Джамиля Нурманбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Отдельно хотела бы остановиться на вакцине QazVac. Казахстан вошел в число стран мира, которые имеют свою вакцину, разработанную нашими учеными. Следующим шагом является - признание казахстанской вакцины Всемирной организацией здравоохранения», - сказала Джамиля Нурманбетова на правительственном часе в Мажилисе.

    Депутат также остановилась на вопросах, касающихся функции СЭС относительно контроля продукции.

    «Хочу сказать, что к сожалению, результаты мониторинга безопасности продукции показывают увеличение выявления несоответствующей товаров и ввоза продукции с наличием генномодифицированных организмов (ГМО). В этой связи требуется пересмотреть механизмы обеспечения продовольственной безопасности и принять эффективные способы защиты продовольственных рынков», - подчеркнула Джамиля Нурманбетова.

    Теги:
    Здравоохранение Парламент Безопасность Мажилис
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