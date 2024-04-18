Пересмотреть механизм возмещения ущерба пострадавшим от паводков предлагает сенатор

Депутат Сената Асем Рахметова подняла проблемы пострадавших от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

- В регионах, пострадавших от паводка, сейчас активно принимаются документы на выплату единовременной помощи. Однако многие жители, чьи дома оказались под водой, обеспокоены тем, что могут остаться без необходимой материальной поддержки со стороны государства. В ходе встреч с пострадавшими нам часто задавали вопросы о том, что некоторым людям сложно доказать размер материального ущерба из-за разрушенных или смытых водой домов, - сказала Асем Рахметова в своем депутатском запросе на заседании Сената.

По ее словам, в затруднительном положении оказываются и те, кто не успел официально зарегистрировать свою недвижимость, а также построил дома на дачных участках.

- Люди, проживающие в арендных домах в затопленных населенных пунктах, не имеют доступа к единовременной компенсации, предоставляемой государством. Жители с большим количеством долгов и кредитов, и заблокированными счетами также не могут получить единовременную выплату. Во время поездок сенаторов в регионы в пунктах эвакуации местные жители поднимают актуальные для них вопросы и просят оказать содействие в поиске решений на республиканском уровне, - отметила сенатор.

В этой связи, депутат предложила внести изменения в Правила возмещения ущерба, а именно разработать механизм возмещения ущерба за жильё, оценку которого невозможно произвести по причине полного разрушения, либо утраты в период прохождения паводка, а также включить возмещение ущерба, причиненного нежилым строениям и имуществу, в том числе утерянного в период паводка.