Пересмотреть концепцию пенсионного обеспечения призывают алматинские коммунисты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе общественной дискуссии алматинские коммунисты обсудили вопросы реформы системы пенсионного обеспечения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Примеры организации пенсионной системы в зарубежных странах привела секретарь Наурызбайского района КНПК Акбопе Абылкасимова. По ее словам, в нашей стране нужно сделать полную переоценку пенсионной системы.

«Ежегодно австралийский университет Монаша вместе с консалтинговой компанией «Мерсие» проводит глобальный пенсионный индекс. По итогам исследования они лучшими пенсионными системами мира второй год подряд назвали Нидерланды и Данию. В Дании пенсионная система относится к накопительной. В этой стране люди выходят на пенсию в 67 лет. Им из государственного бюджета выплачиваются взносы от накопительного фонда. У них размер пенсии считается очень высоким. В то время как в Нидерландах пенсионная система относится к распределительным. Здесь выплачивается 50% средств от госбюджета и платежи от работодателя, которые начисляются пенсионеру. В советское время система тоже была распределительной. Сейчас необходимо обновить расчеты и оценить устойчивость накопительной системы в целом. Нам нужно понять, движемся ли мы в правильном направлении»,- рассказала спикер.

Как отметила председатель комиссии АГФ КНПК по делам ветеранов и культурного наследия Гульдана Нурпеисова, прежние системы, которые были внедрены в пенсионную систему, требуют определенной доработки.

«Сейчас у каждого казахстанца размер пенсии разный. Да, индексация проходит с учетом инфляции и других экономических показателей. Мы это все видим. Но мы считаем это недостаточным. Сегодня (в ходе дискуссии - корр.) было предложено инициировать закон о пожилых людях, о старшем поколении, об их статусе. Этот закон будет предусматривать и жизнь пенсионеров, и их пенсионные доходы, лечение и другие важные вопросы. Подорожали лекарства, продукты. Многие до пенсии не доживают. Нужно еще раз пересмотреть возраст выхода на пенсию. Необходимо пересмотреть каждую категорию рабочей силы. Есть люди, которые работают на тяжелых вредных производствах. Необходимо создать комиссию, которая будет смотреть на категорию работников, выходящих на пенсию. Надо организовывать общественные слушания. Необходимо поднять уровень минимальной пенсии. Вопросов много, которые требуют доработки. Какой будет система обеспечения будущих пенсионеров, об этом мы должны думать уже сейчас», - отметила спикер.