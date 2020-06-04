Пересмотреть комплексный план приватизации поручил Фонду «Самрук-Казына» Нурсултан Назарбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил Фонду «Самрук-Казына» совместно с Правительством пересмотреть мероприятия Комплексного плана приватизации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях мирового кризиса, высокой волатильности цен на энергоресурсы мы вынуждены адаптировать и корректировать планы, которые раньше принимали по приватизации. Мы завершили реализацию 25% акций Казатомпрома и заслужили доверие от других инвесторов. С учетом специфики Казпочты очевидна целесообразность передачи компании стратегическому инвестору способом прямой адресной продажи. Опять же это надо изучить вместе с правительством. И подойти к этому вопросу очень серьезно», - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе заседания Совета по управлению ФНБ «Самрук-Казына».

«По приватизации «Самрук-Энерго» надо посмотреть. В условиях, выгодных для государства, этот вопрос решить, чтобы это было транспарентно, ясно, понятно. По приватизации «Казахтелеком» я поддерживаю предложение о продаже 10% акций Единому накопительному пенсионного фонду (ЕНПФ), что позволит нашим гражданам стать акционерами компании, а Фонду оставаться крупным акционером», - добавил Н. Назарбаев.

Елбасы вместе с тем поручил пересмотреть Комплексный план приватизации Фонда.

«По остальным компаниям с учетом ситуации в мире надо изучить, пересмотреть планы приватизации стратегических активов на более благоприятные для Фонда периоды. В этой связи, поручаю Фонду совместно с Правительством пересмотреть мероприятия Комплексного плана приватизации и программы диверсификации «Самрук-Казына» с учетом ситуации», - Елбасы на заседании Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына».

Сегодня в эфире республиканских телеканалов был показан специальный репортаж, посвященный заседанию Совета по управлению ФНБ «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, которое состоялось посредством видеоконференцсвязи.

Напомним, заседание Совета по управлению Фондом национального благосостояния «Самрук-Қазына» под председательством Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева состоялось 3 июня.