Пересмотреть инстанционность рассмотрения судебных споров с участием инвесторов намерены в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили в первом чтении законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам модернизации судебной системы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимость разработки законопроекта обусловлена внесением изменений и дополнений в ряд законодательных актов Республики Казахстан в целях приведения действующего законодательства с положениями проекта Конституционного закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан». Основной целью законопроекта является пересмотр инстанционности рассмотрения споров с участием инвесторов», - пояснил мажилисмен Канат Мусин, представляя проект закона на пленарном заседании палаты.

В этой связи, как было отмечено, законопроектом предусматриваются поправки в Гражданский процессуальный кодекс (ГПК), Административный процедурно-процессуальный кодекс (АППК) и Закон от 29 июня 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан».

«С целью распределения равномерной нагрузки и выработки единообразной практики законопроектом предлагается передать рассмотрение споров с участием инвесторов в подсудность специализированного межрайонного экономического суда города Нур-Султан», - сообщил Канат Мусин.

Данный суд, по словам депутата, будет рассматривать гражданские дела по инвестиционным спорам кроме дел, подсудных специализированному межрайонному административному суду города Нур-Султана, а также иски государственных органов к инвесторам, связанные с инвестиционной деятельностью инвестора, с участием:

1) иностранного юридического лица (его филиала, представительства), осуществляющего предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан;

2) юридического лица, созданного с иностранным участием в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 50 и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат иностранному инвестору;

3) инвесторов при наличии заключенного контракта с государством на осуществление инвестиций.

Законопроектом предлагается определить инстанционность споров с участием инвесторов с учетом сохранения специализированных судов, полноценной трехступенчатой системы судебной защиты и осуществления судебной коллегией Верховного Суда РК кассационного производства.

Принятие законопроекта с учетом предлагаемого подхода рассмотрения споров с участием инвесторов окажет положительное влияние на национальный инвестиционный климат нашей страны.

Кроме того, законопроектом в АППК вносятся уточняющие поправки в связи с созданием и функционированием с 1 июля 2021 года новых административных (межрайонных) судов.

«При обсуждении законопроекта в рамках рабочей группы по всему тексту законопроекта внесены поправки редакционного, уточняющего характера с целью исключения правовых пробелов, приведения норм законопроекта в соответствие друг с другом и другими законодательными актами Республики Казахстан. Постоянные комитеты Мажилиса Парламента представили положительные заключения по законопроекту», - добавил Канат Мусин.