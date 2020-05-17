Пересмотрены требования к публикациям при защите диссертации - МОН РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пересмотрены требования к публикациям при защите диссертации. Соответствующий приказ МОН РК зарегистрирован в МЮ РК. Об этом сообщил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своей странице в Facebook, передает МИА «Казинформ.

«Ранее для выхода на защиту докторант обязан был опубликовать 7 статей, при этом особые требования к их содержанию не предъявлялись, - отметил министр образования. - Для достижения данного показателя докторанты нередко размещали публикации в сомнительных по качеству журналах. Были случаи, когда статьи наших ученых попадали в «мусорные», «хищные» журналы, исключенные из международных баз».

В связи с этим МОН РК было принято решение изменить существующую практику.

«Теперь работает простой принцип – вместо 7 публикаций в «слабых» журналах достаточно опубликовать несколько статьей в международных журналах из высокого квартиля, - сообщил глава ведомства. - А в случае наличия одной научной статьи в журнале, входящем в первый квартиль, других публикаций не требуется».

По словам министра, эта мера должна уменьшить количество некачественных публикаций, снизить нагрузку и стимулировать ученых к написанию оригинальных научных статей с высоким уровнем цитируемости.