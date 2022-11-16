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Пересмотрены сроки отработки для выпускников стипендии «Болашак»

16 Ноября 2022, 17:56
Пересмотрены сроки отработки для выпускников стипендии «Болашак»
16 Ноября 2022, 17:56

Пересмотрены сроки отработки для выпускников стипендии «Болашак»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Центра международных программ Ануар Жангозин рассказал об изменениях для стипендиатов программы «Болашак», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Ануара Жангозина, одно из изменений – введение софинансирования.

«Для стипендиатов, у которых будет дополнительное финансирование со стороны университета, спонсоров или работодателя в части покрытия академических расходов, на один год будет сокращена отработка. Оставшиеся расходы будут покрываться в рамках стипендии «Болашак». Если сейчас это 5 лет в городах республиканского значения и 3 года – в других регионах, то отработка будет сокращена до 4 и 2 лет», - пояснил спикер на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций.

Также он разъяснил еще одно изменение, которое планируется ввести в рамках программы «Болашак». Если после завершения обучения выпускник устраивается на работу в ведущую компанию из списка Global Fortune 500, то у него будет возможность поработать в компании и только после завершения работы вернуться в Казахстан для отработки своего обучения.

«Пока мы предусматриваем 12 месяцев для такой отработки, но в дальнейшем будем рассматривать возможность продления этих сроков», - добавил Ануар Жангозин.


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