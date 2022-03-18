Пересмотр закона о СМИ: работать в тесном контакте с журналистами поручил Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов дал ряд поручений Министерствам информации и общественного развития, а также Министерству юстиции в рамках поручений Главы государства, озвученных в Послании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ключевой посыл Послания – благополучие народа и процветание страны. Правительством будут приняты все меры для самореализации каждого гражданина и достойной оценки его упорного труда. Мы должны расширять взаимодействие с обществом, вести большую работу по сохранению консолидации нашего народа. Поэтому Министерству информации следует активизировать работу в этом направлении», - сказал Премьер-Министр в ходе заседания Правительства.

Как отметил Алихан Смаилов, в условиях геополитических вызовов особую актуальность имеет усиление роли отечественных СМИ.

«В этой связи Президентом дано поручение о пересмотре закона «О средствах массовой информации». Мы должны принять данный закон, предметно обсудив его с журналистским и экспертным сообществом. Поручаю Министерству информации организовать эту работу тщательно и на высоком уровне. Членам Правительства следует работать в тесном контакте с журналистами», - сказал глава Правительства.

«Только открытая работа формирует общественное доверие к Правительству. Именно поэтому необходимо постоянно информировать граждан о ходе выполнения поручений и задач, поставленных Главой государства в Послании», - считает он.

Алихан Смаилов подчеркнул, что поставленные в Послании задачи предполагают большую работу по законодательному обеспечению предлагаемых реформ.

«Министерству юстиции необходимо взять на себя координирующую роль и совместно с государственными органами уже сейчас начать разработку и обсуждение всех законопроектов для последующего их внесения в Парламент», - поручил Премьер-Министр.

Напомним, 16 марта Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания можно ознакомиться здесь.