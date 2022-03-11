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Пересмотр выплаты больничных пособий прокомментировал Премьер-Министр РК

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
11 Марта 2022, 15:53
Пересмотр выплаты больничных пособий прокомментировал Премьер-Министр РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов прокомментировал возможность изменения механизма выплат больничных пособий по временной нетрудоспособности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Согласно проведенным актуарным расчетам, на основе предлагаемых условий (выплата пособия в размере до 50% от среднемесячной заработной платы, оплаты больничного листа первые три дня производится работодателем, с четвертого дня – за счет активов ГФСС), с учетом если выплата из Системы будет составлять не более 7 дней (с четвертого по десятый день болезни) и оплата будет производиться не чаще 3 раз в год, ставка социальных отчислений только по страхованию нового вида социального риска «на случай потери дохода в связи с временной нетрудоспособностью», составит – 18,8%, а совокупная ставка достигнет с текущей – 22,3% до 23,8% к 2025 году, что является значительной нагрузкой на работодателя», - сообщил Алихан Смаилов в своем ответе на депутатский запрос.

Кроме того, по его словам, введение нового риска, который должен замещать 50% от размера средней заработной платы работника приведет к дестимулированию граждан к осуществлению полноценной трудовой деятельности.

«Таким образом, предлагаемые схемы осуществления выплаты по болезни как напрямую от работодателя, так и в рамках Системы повлекут за собой значительное увеличение нагрузки на работодателя по фонду оплаты труда, что будет стимулировать к неформальной трудовой (предпринимательской) деятельности, а также будет способствовать формированию иждивенческих настроений среди населения», - заявил Премьер.

Ранее депутаты Мажилиса предложили пересмотреть действующую социальную систему в части выплаты пособия по временной нетрудоспособности с тем, чтобы Государственный фонд социального страхования разделил с работодателем расходы по оплате больничного, в конечном счете повысив защищенность работников в случае болезни.


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