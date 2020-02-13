Пересмотр налогов и налоговых льгот планируют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Налоговая служба предлагает увеличить налог на добычу полезных ископаемых. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев на «круглом столе» в Сенате Парламента РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отрасль, где налоговая нагрузка осталась наиболее неизменной - это горнорудный сектор. Там нагрузка 10 лет назад была на уровне 7,4%, на сегодняшний день 8%. Хотя даже в строительной отрасли у нас такая же нагрузка 7%. При этом надо учесть, что в горнорудном секторе есть специальные платежи недропользователей. То есть, они дополнительной нагрузки не дали... В конце года мы начали обсуждение с бизнес-сообществом, сейчас данный вопрос будем рассматривать – это увеличение ставки налога на добычу полезных ископаемых, может быть, в другой части, и в части ограничения отдельных видов добытчиков. Второе – пересмотр налоговых льгот. Есть часть видов деятельности, оборот по которым является достаточно высоким, обсуждается в обществе. Это лекарственные средства, стоимость медицинских услуг. На сегодняшний день это находится вне поля зрения налоговых служб, ввиду освобождения от НДС и корпоративного подоходного налога, хотя в ВВП участвуют только медицинские услуги, а реализация лекарственных средств участвует в общей торговле. Поэтому мы предлагаем эти льготы пересмотреть, хотя бы с учетом минимальной нагрузки, для того чтобы отслеживать уровень наценок на лекарства», – сказал М. Султангазиев.

Глава Комитета также отметил, что сельхозпроизводители имеют право уменьшать исчисленные налоги на 70% при выборе специального налогового режима. При этом экспортеры сельхозпродукции, в том числе и зерна, имеют право на 100-процентный возврат НДС, так как их поставщики выставили счета-фактуры на полную сумму, но при этом фактически оплатили только 30% НДС. Значит, те 70%, которые не уплачены в бюджет, возвращаются не производителю, а экспортеру. Экспортер при этом зачастую является отдельным физическим лицом.

По словам М. Султангазиева, доля сельского хозяйства в ВВП страны составляет 11,7% или 5,2 трлн тенге, субсидии более 300 млрд тенге в год, возврат НДС составляет 31 млрд тенге, объем экспорта 480 млрд тенге. Фактический возврат НДС сельхозтоваропроизводителю составляет 31 млрд тенге, а потери бюджета 21,7 млрд тенге. Поэтому предлагается пересмотреть эту льготу.