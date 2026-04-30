Пересмотр методики расчета порога достаточности пенсионных накоплений объяснили в Минтруда

Почему пересматривается методика расчета порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, разъяснили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, передает агентство Кazinform.

Как отмечают в министерстве, пенсионные накопления формируются именно для обеспечения человека после выхода на пенсию, а не для текущих расходов. Поэтому подход к их использованию требует более точной оценки долгосрочных рисков, особенно для молодых вкладчиков, чьи выплаты в будущем будут складываться из базовой государственной пенсии и накопительной части.

Сегодня действующая методика позволяет изымать средства сверх установленного порога достаточности, однако она основана на упрощенной модели. В ней предполагается, что гражданин на протяжении всего трудового периода регулярно делает пенсионные отчисления и достигает необходимого уровня накоплений. При этом не учитываются возможные перерывы в трудовой деятельности или нестабильность доходов.

В ведомстве также отметили, что действующие параметры порога не пересматривались в течение последних трех лет, что стало дополнительным основанием для обновления подхода.

Теперь расчет будет осуществляться по актуарной модели, с учетом ожидаемой продолжительности жизни, доходности пенсионных активов и целевых размеров будущих выплат. По мнению разработчиков, это позволит более реалистично оценивать, какой объем накоплений необходим для обеспечения достойной пенсии.

В качестве примера в министерстве привели ситуацию 46-летнего вкладчика, на счету которого имеется 11 млн тенге. При действующем пороге в 7,8 млн тенге он может снять 3,2 млн тенге.

Однако, как поясняют в Минтруда, в случае изъятия этой суммы его будущая пенсия из ЕНПФ может снизиться до минимального уровня — около 70% от прожиточного минимума, что составляет порядка 35,6 тыс. тенге в текущих расчетах.

Если же средства не будут изъяты, размер будущих выплат, по расчетам ведомства, может быть выше в 2–2,5 раза.

Главная цель изменений — обеспечить баланс между возможностью использования накоплений сегодня и сохранением достаточного уровня пенсионного обеспечения в будущем, подчеркнули в министерстве.

