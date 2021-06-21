Перешел в режим потребления – сенатор о Нацфонде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат сената, председатель комитета по финансам и бюджету Ольга Перепечина высказалась об использовании средств из Национального фонда страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Национальный фонд перешел из режима накопления - в режим потребления. И нам нужно быть очень внимательными к сложившейся тенденции. В доходах республиканского бюджета ежегодно растет доля трансферта из Национального фонда: в 2020 году она составила 40%. Уверенности в улучшении ситуации с пандемией пока нет, а объем государственных обязательств растет, расходы на соцблок уже достигают более 40% объема бюджета», – сказала Ольга Перепечина на совместном заседании Палат Парламента.

При этом, она отметила, что в период кризиса, эта мера вынужденная и обоснованная.

«Но на фоне кардинального изменения мировой экономики необходим поиск новых источников несырьевых доходов и пересмотр подходов к управлению средствами будущего поколения, «подушке безопасности» нашей страны», – заключила спикер.

Напомним, ранее аналогичную мысль высказала и председатель Счетного комитета Наталья Годунова, которая призвала пересмотреть подход к управлению Национальным фондом страны.







