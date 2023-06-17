Переселенческий пункт в Петропавловске: как спасти разрушающийся памятник

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске переселенческий пункт постройки 1895-го года разрушается на глазах. Спасти памятник архитектуры и градостроительства можно, если передать его в доверительное управление инвесторам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Здания переселенческого пункта, кажется, до сих пор хранят память о событиях, которые в них разворачивались. Какая-то безысходность сквозит даже сквозь стены…

«Переселенческий пункт состоял из деревянного барака и 16 юрт. Этот пункт временами был страшно переполнен. В мае 1896 г., например, через него прошли 13000 человек. Дневная скопляемость доходила до 5000 человек. Помещения же, находившиеся на пункте, вмещали не более 1000 человек. В юртах не было очагов. Многие переселенцы в апреле месяце ночевали под открытым небом. Питание их также не было налажено. Кухня пункта максимально могла отпустить в день 800 порций. Из-за пищи происходили целые баталии. Из-за отсутствия санитарных условий на пункте была высокая заболеваемость. Царское правительство никогда не могло наладить переселенческое дело. И в период проведения столыпинской реформы, когда царизм поощрял переселенческое движение в Степной край, на петропавловском пункте царили по-прежнему теснота, антисанитария, недоедание. Новая родина встречала переселенца неприветливо. А дальше в степи его ждали новые разочарования из-за неспособности царской администрации к организации переселенческих хозяйств», - так пишет о переселенческом пункте Александр Семенов в своей книге «Город Петропавловск за 200 лет (1752-152 гг)».

В архивных документах указано, что здания состоят из бревенчатых срубов, кровли - металлические. По карнизу и наличникам фиксируются резные детали. У всех зданий имеются навесы над входом или крылечки. Они украшены резьбой, резными столбами и балясинами.

Фото: Центр по охране и использованию историко-культурного наследия





В советское время все их передали Петропавловскому военному комиссариату. До 2012-го года в бывшем переселенческом пункте находился городской военкомат. Отсюда уходили на фронт в годы Великой Отечественной. Позже деревянные домики были известны почти каждому мужчине Петропавловска.

Аварийными здания были еще в бытность расположения в них военкомата. Собственно, это и стало причиной его переноса в другие помещения. После переезда военкомата переселенческий пункт и вовсе оказался заброшенным. Только в 2021-м году памятник передали на баланс отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Петропавловска.

Архитектурное наследие города находится в крайне плачевном состоянии. Спасти здание, с которым связана история Петропавловска, можно. Для этого нужно передать его в доверительное управление на выгодных условиях и для потенциального инвестора, и для госорганов.

«До 2000-го года памятники разрешалось продавать. Сейчас возможна только передача в аренду. Но установленные ставки за квадратный метр были высокие. Например, за переселенческий пункт аренда составляет 1,6 млн тенге в месяц. При этом здание в аварийном состоянии, коммуникации отключены. При передаче в доверительное управление можно сохранить здание. Необходимо передавать как минимум на 10 лет, чтобы инвестор мог сделать ремонт и хотя бы окупить затраты. Обязательное условие – восстановление здания. Инвестор может использовать его по нескольким направлениям: образование, туризм или первоначальное предназначение. Фабрику там построить нельзя, например», - прокомментировал директор центра по охране и использованию историко-культурного наследия Ракат Мамбеталинов.

У переселенческого пункта шанс на выживание появился. Есть инвестор, который разрабатывает проект по использованию здания.

«Предварительно встретились с акимом города. Снова рассмотрим концепцию использования и будем решать вопрос о передаче здания в доверительное управление», - добавил Р.Мамбеталинов.