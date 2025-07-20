Пересечение улиц Кунаева и Туркестан частично закроют на день в Астане

В связи с этим 20 июля этого года движение на данном участке будет частично перекрыто. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.