07:28, 20 Июль 2025 | GMT +5
Пересечение улиц Кунаева и Туркестан частично закроют на день в Астане
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Д. Кунаева/Туркестан, передает агентство Kazinform.
В связи с этим 20 июля этого года движение на данном участке будет частично перекрыто. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.
Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.