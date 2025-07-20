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    07:28, 20 Июль 2025 | GMT +5

    Пересечение улиц Кунаева и Туркестан частично закроют на день в Астане

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Д. Кунаева/Туркестан, передает агентство Kazinform.

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    Фото: Александр Павский / Kazinform

    В связи с этим 20 июля этого года движение на данном участке будет частично перекрыто. При этом движение автотранспортных средств будет организовано поэтапно в обоих направлениях по одной из сторон.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения.

    Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Теги:
    Ремонт Астана Ремонт дорог
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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