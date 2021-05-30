Пересечение улиц Сейфуллина и Валиханова временно перекроют в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана совместно с управлением административной полиции ДП города Нур-Султана начали работы по текущему ремонту дорожного полотна, в связи с чем будет перекрыто движение на пересечении улиц Сейфуллина и Валиханова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

В связи с ремонтными работами с 17:00 часов 30 мая до 06:00 часов 31 мая текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении улиц С. Сейфуллина и Ш. Валиханова.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении управления.



