Пересечение улиц Обаган и Кенгир перекроют в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане по согласованию с управлением административной полиции ДП Астаны в целях обеспечения безопасности дорожного движения ведутся работы по строительству инженерных сетей на пересечении улиц Обаган и Кенгир, передает МИМА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.



В связи с этим с 24 июля по 6 августа текущего года будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на вышеуказанном участке.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторовых ситуаций на дорогах города.