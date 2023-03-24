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    Пересечение улиц Кудайбердыулы – Бурабай перекроют на ремонт в Астане

    24 Марта 2023, 22:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением ремонтных работ в столице перекроют пересечение улиц Кудайбердыулы-Бурабай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны ведет реализацию проекта «Строительство и реконструкция улиц ж/м Юго-Восток (левая сторона)».

    В целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с управлением административной полиции ДП города Астаны начинаются работы по устройству инженерных сетей на пересечении улиц Кудайбердыулы – Бурабай.

    С 25 марта по 10 апреля текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на пересечении этих улиц.

    На период проведения дорожно-строительных работ временно изменена схема движения маршрутов №№ 13, 47.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут, чтобы избежать возникновение заторовых ситуаций на дорогах города.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Строительство Транспорт
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