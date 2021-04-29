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    19:57, 28 Апрель 2021 | GMT +6

    Пересечение улиц Бейсековой и Тлендиева временно перекроют в столице

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    НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Пересечение улиц Ш. Бейсековой и Тлендиева будет частично перекрыто с 21:00 часов 28 апреля до 07:00 часов 29 апреля текущего года в связи с проведением ремонтных работ дорожного полотна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана совместно с управлением административной полиции ДП столицы ведут дорожно-строительные работы. В этой связи пересечение улиц Ш. Бейсековой и Тлендиева будет частично перекрыто с 21:00 часов 28 апреля до 07:00 часов 29 апреля текущего года.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат
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