Пересечение улиц Бейсековой и Тлендиева временно перекроют в столице

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - Пересечение улиц Ш. Бейсековой и Тлендиева будет частично перекрыто с 21:00 часов 28 апреля до 07:00 часов 29 апреля текущего года в связи с проведением ремонтных работ дорожного полотна, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата города.

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана совместно с управлением административной полиции ДП столицы ведут дорожно-строительные работы. В этой связи пересечение улиц Ш. Бейсековой и Тлендиева будет частично перекрыто с 21:00 часов 28 апреля до 07:00 часов 29 апреля текущего года.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.