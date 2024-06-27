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    19:40, 26 Июнь 2024 | GMT +6

    Пересечение Сыганак и Туркестан временно перекроют в Астане

    Пересечение Сыганак и Туркестан временно перекроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Пересечение Сыганак и Туркестан временно перекроют в связи с ремонтом, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

    — Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Сыганак/Туркестан, — сообщил акимат Астаны.

    В этой связи с 20:00 часов 26 июня до 20:00 часов 27 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Акимат Закрытие дорог Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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