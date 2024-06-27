Пересечение Сыганак и Туркестан временно перекроют в Астане

Пересечение Сыганак и Туркестан временно перекроют в связи с ремонтом, передает агентство Kazinform со ссылкой на столичный акимат.

— Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по ремонту дорожного полотна на пересечении улиц Сыганак/Туркестан, — сообщил акимат Астаны.

В этой связи с 20:00 часов 26 июня до 20:00 часов 27 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет полностью перекрыт.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.