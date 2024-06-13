14:27, 13 Июнь 2024 | GMT +6
Пересечение проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала закрывают на ремонт в Астане
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры планирует провести работы по укладке нижнего слоя дорожного полотна на пересечении пр. Кабанбай батыра и пр. Улы Дала, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.
— В связи с проведением работ с 21:00 часов 13 июня до 23:00 часов 14 июня текущего года будет полностью перекрыто движение транспортных средств на пересечении пр. Кабанбай батыра и пр. Улы Дала, — говорится в сообщении акимата.
Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.