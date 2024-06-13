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    14:27, 13 Июнь 2024 | GMT +6

    Пересечение проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала закрывают на ремонт в Астане

    Пересечение проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала закрывают на ремонт в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры планирует провести работы по укладке нижнего слоя дорожного полотна на пересечении пр. Кабанбай батыра и пр. Улы Дала, передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    — В связи с проведением работ с 21:00 часов 13 июня до 23:00 часов 14 июня текущего года будет полностью перекрыто движение транспортных средств на пересечении пр. Кабанбай батыра и пр. Улы Дала, — говорится в сообщении акимата.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Ремонт Транспорт Астана Авто Закрытие дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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