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    19:51, 21 Июнь 2024 | GMT +6

    Пересечение проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала перекроют в Астане

    Пересечение проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала перекроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В Астане дорогу временно перекроют на пересечении проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    С 00:00 22 июня до 07:00 23 июня планируются работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна на пересечении пр. Кабанбай батыра и пр. Улы Дала. Движение для транспортных средств будет полностью перекрыто.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Ремонт Регионы Астана Перекрытие улиц Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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