Пересечение проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала перекроют в Астане

В Астане дорогу временно перекроют на пересечении проспектов Кабанбай батыра и Улы Дала, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

С 00:00 22 июня до 07:00 23 июня планируются работы по укладке верхнего слоя дорожного полотна на пересечении пр. Кабанбай батыра и пр. Улы Дала. Движение для транспортных средств будет полностью перекрыто.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.