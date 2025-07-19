04:44, 19 Июль 2025 | GMT +5
Пересечение проспекта М.Жумабаева и улицы Айнаколь закроют в Астане
В Астане на пересечении проспекта М.Жумабаева и улицы Айнаколь ведутся ремонтные работы в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.
В этой связи с 19 по 20 июля движение на этом участке будет частично закрыто.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.