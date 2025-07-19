Пересечение проспекта М.Жумабаева и улицы Айнаколь закроют в Астане

В этой связи с 19 по 20 июля движение на этом участке будет частично закрыто.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.