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    04:44, 19 Июль 2025 | GMT +5

    Пересечение проспекта М.Жумабаева и улицы Айнаколь закроют в Астане

    В Астане на пересечении проспекта М.Жумабаева и улицы Айнаколь ведутся ремонтные работы в Астане, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Пересечение проспекта М.Жумабаева и улицы Айнаколь закроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    В этой связи с 19 по 20 июля движение на этом участке будет частично закрыто.

    Водителей и пешеходов просят заранее планировать маршруты и учитывать возможные изменения в организации движения. Для обеспечения безопасности и минимизации неудобств будут установлены временные дорожные знаки и указатели.

    Теги:
    Дороги Регионы Астана Ремонт дорог
    Ринат Дусумов
    Ринат Дусумов
    Автор
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