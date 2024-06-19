Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна на пересечении пр. Б. Момышулы — Тауелсиздик, передает агентство Kazinform со ссылко на акимат Астаны.

В этой связи с 22:00 часов 18 июня до 9:00 часов 19 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет перекрыт полностью.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.