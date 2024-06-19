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    00:11, 19 Июнь 2024 | GMT +6

    Пересечение Момышулы — Тауелсиздик временно закроют в Астане

    Пересечение Момышулы — Тауелсиздик временно закроют в Астане
    Фото: акимат Астаны

    Столичное Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна на пересечении пр. Б. Момышулы — Тауелсиздик, передает агентство Kazinform со ссылко на акимат Астаны.

    В этой связи с 22:00 часов 18 июня до 9:00 часов 19 июня текущего года вышеуказанный перекресток будет перекрыт полностью.

    Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.

    Теги:
    Дороги Транспорт Астана Закрытие дорог Ремонт дорог
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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