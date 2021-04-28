Пересечение двух столичных улиц частично перекроют до 7 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пересечение улиц Акыртас и Тауелсиздик в столице будет частично перекрыто с 29 апреля по 7 мая в связи с проведением дорожно-строительных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан ведут дорожно-строительные работы.

Пересечение улиц Акыртас и Тауелсиздик будет частично перекрыто с 29 апреля по 7 мая текущего года в связи с проведением работ по реконструкции перекрестка с обустройством светофорного объекта и переносом остановочного пункта.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане в связи с проведением ремонтных работ на участке по улице Малахова от улицы Р. Дуйсенбаева до улицы Сусамыр движение транспорта будет ограничено.