РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    22:52, 27 Апрель 2021 | GMT +6

    Пересечение двух столичных улиц частично перекроют до 7 мая

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пересечение улиц Акыртас и Тауелсиздик в столице будет частично перекрыто с 29 апреля по 7 мая в связи с проведением дорожно-строительных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

    ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан» совместно с Управлением административной полиции ДП города Нур-Султан ведут дорожно-строительные работы.

    Пересечение улиц Акыртас и Тауелсиздик будет частично перекрыто с 29 апреля по 7 мая текущего года в связи с проведением работ по реконструкции перекрестка с обустройством светофорного объекта и переносом остановочного пункта.

    «Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города.

    Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении профильного управления.

    Ранее сообщалось, что в Нур-Султане в связи с проведением ремонтных работ на участке по улице Малахова от улицы Р. Дуйсенбаева до улицы Сусамыр движение транспорта будет ограничено.


    Теги:
    Дороги Транспорт Астана
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:51
    Дни медцентра УДП прошли в Жамбылской области
    Сегодня, 21:32
    В Казахстане начнут производить препараты «АстраЗенека»
    Сегодня, 21:14
    Аким Шымкента обещает горожанам решение ключевых проблем
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!