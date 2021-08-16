Пересечение двух проспектов частично перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи со строительными работами 17 августа с 08:00 до 24:00 планируется частичное перекрытие движения для автотранспортных средств на пересечении проспектов Туран и Улы дала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана в рамках реализации проекта «Строительство улицы №27 на участке от улицы Ш. Бейсековой до проспекта Туран» проведет работы по устройству асфальтобетонного покрытия.