Пересечение двух проспектов частично перекроют в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи со строительными работами 17 августа с 08:00 до 24:00 планируется частичное перекрытие движения для автотранспортных средств на пересечении проспектов Туран и Улы дала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.
Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана в рамках реализации проекта «Строительство улицы №27 на участке от улицы Ш. Бейсековой до проспекта Туран» проведет работы по устройству асфальтобетонного покрытия.
«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.
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