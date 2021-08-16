+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 28 °С
Алматы: 17 °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Пересечение двух проспектов частично перекроют в Нур-Султане

16 Августа 2021 20:15
Поделиться:
Пересечение двух проспектов частично перекроют в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи со строительными работами 17 августа с 08:00 до 24:00 планируется частичное перекрытие движения для автотранспортных средств на пересечении проспектов Туран и Улы дала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Новости по теме
Благотворительная акция «Дорога в школу» началась в Нур-Султане
Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане Названы победители шестого розыгрыша ценных призов среди вакцинированных в Нур-Султане 37 заведений наказаны за несоблюдение карантина за три дня в Нур-Султане

Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП Нур-Султана в рамках реализации проекта «Строительство улицы №27 на участке от улицы Ш. Бейсековой до проспекта Туран» проведет работы по устройству асфальтобетонного покрытия.

«Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать возникновения заторовых ситуаций на дорогах города. Приносим свои извинения за доставленные неудобства и просим с пониманием отнестись к проведению ремонтных работ», - говорится в сообщении транспортного управления.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Транспорт  
Поделиться:
Новости по теме
Благотворительная акция «Дорога в школу» началась в Нур-Султане
Свадьбу на 150 человек остановили в Нур-Султане
Названы победители шестого розыгрыша ценных призов среди вакцинированных в Нур-Султане
37 заведений наказаны за несоблюдение карантина за три дня в Нур-Султане
Популярное
1 Град обрушился на Алматы
2 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
3 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
4 Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
5 В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
6 Оставшаяся в аэропорту Анталии 15-летняя девочка благополучно вернулась в Казахстан
Читайте также
Дорожники оперативно восстановили движение на трассе «Мерке-Шу-Бурылбайтал»
Нетрезвого иностранца сняли с самолета в Алматы
Град обрушился на Алматы
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Громкая музыка в салоне авто: считается ли нарушением дорожного движения в Казахстане
В два раза увеличилось число обращений в скорую помощь в Алматы
Оставшаяся в аэропорту Анталии 15-летняя девочка благополучно вернулась в Казахстан
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив