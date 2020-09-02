Пересчитать продовольственную корзину прожиточного минимума просит депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Депутат Мажилиса Парламента Аманжан Жамалов обратился с запросом пересчитать продовольственную корзину прожиточного минимума и повысить величину прожиточного минимума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За время карантина социальная выплата в 42 500 тенге стала минимальным стандартом жизни в Казахстане. Ее размер определен исходя из минимальной заработной платы.

Совсем недавно вице-министра труда и социальной защиты населения спросили, сможет ли он прожить на 42 500 тенге в месяц. Внятного ответа получено не было. Ему повезло, что его не спросили про прожиточный минимум. На сегодня его величина составляет 32 668 тенге, что на 25% меньше, чем те же самые 42 500 тенге», - озвучил свой запрос депутат, адресованный Премьер-Министру РК Аскару Мамину.

Он отметил, что от прожиточного минимума зависят размеры базовых пенсий, пособий для инвалидов, семьям, потерявшим кормильца, адресной помощи, пособий для воспитывающих детей-инвалидов.

«Этот вопрос особо актуален на фоне подорожания цен на продукты питания, лекарства и услуги. Недавно Национальный банк заявил об ускорении инфляции. В июле годовая инфляция составила 7,1%. Цены на продукты питания выросли на 11,4%... Правительство обязано индексировать прожиточной минимум на размер инфляции. И это уже можно сделать в рамках проекта республиканского бюджета на 2021-2023 годы», - считает депутат.

Также, по его словам, в июле 2020 года прожиточный минимум составил 33 687 тенге, в том числе продовольственная корзина – 18 527 тенге, непродовольственные товары и услуги – 15 160 тенге.

«По данным Комитета по статистике, в 1 квартале этого года на продовольственные товары каждый казахстанец в среднем тратил 30 817 в месяц, на непродовольственные товары и услуги – еще 24 тысячи тенге. В сумме – 54 518 тенге, то есть в 1,6 раза больше, чем прожиточный минимум. Расходы на отдельные товары в структуре прожиточного минимума абсурдны. Создается впечатление, что его считали люди, которые не ходят ни в магазины, ни на рынки. Например, по прожиточному минимуму человеку на целый месяц достаточно купить говядину на 2 425 тенге, макароны на 140 тенге, гречневую крупу на 65 тенге, рис на 270 тенге, чай на 185 тенге и так далее», - добавил А. Жамалов

Как отметил мажилисмен, приказом министра национальной экономики № 503 утверждены научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания. При этом стоит отметить, что данные нормы существенно выше норм потребления продуктов питания по Правилам расчета величины прожиточного минимума.

«К примеру, рациональные среднедушевые нормы потребления мяса и мясопродуктов установлены на уровне 78,4 кг/год, а в рамках прожиточного минимума (для мужчин) – 50,3 кг/год. Потребительская корзина, на основе который рассчитывается прожиточный минимум, включает в себя всего 43 продукта. А научно обоснованные физиологические нормы потребления продуктов питания включают 64 продукта. В европейских странах в потребительскую корзину входит более 300 параметров продовольственных и непродовольственных товаров и услуг», - привел пример Аманжан Жамалов.

«На основании вышеизложенного считаю необходимым: привести нормы потребления продуктов питания прожиточного минимума в соответствие с научно обоснованными физиологическими нормами и реальным потреблением казахстанцев. Исходя из данных норм, пересчитать продовольственную корзину прожиточного минимума. Повышение величины прожиточного минимума поможет вернуть доверие населения к социальной политике государства», - заключил депутат.